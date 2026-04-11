Kayseri Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 11 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu, kışın son günlerini hatırlatıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında değişecek. Yer yer hafif kar sağanakları görülecek. Kayseri'de hava soğuk ve karla karışık yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava sıcaklıklarında bir artış bekleniyor. 12 Nisan Pazar günü sıcaklıklar 0 ile 8 derece arasında olacak. Bu gün muhtemel sağanaklar görülebilir. 13 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklıkları yine 0 ile 8 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 14 Nisan Salı günü ise sıcaklıklar 3 ile 15 derece arasında olacak. Daha sıcak bir hava hakim olacak.

Bu dönemde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Hava koşullarına uygun giysiler seçmekte önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda yarar var.