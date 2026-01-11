HABER

Kayseri Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 9 dereceye kadar yükseliyor. 12 Ocak Pazartesi başlayan karla karışık yağmur, havanın daha da soğumasına neden olacak. Gündüz sıcaklık 3 dereceyi bulurken, gece -7 dereceye düşecek. Özellikle 12 ve 13 Ocak'ta görülecek kar yağışı nedeniyle yolda kayganlaşma yaşanabilir. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.

Kayseri'de 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında. Gece ise 0 derece civarına düşecek. Bu koşullar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken uygun giyinmeyi gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Gece ise -7 derece civarına düşecek. 13 Ocak Salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı -3 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı -10 derece civarına düşecek. 14 Ocak Çarşamba günü alçak bulutlar hakim olacak. Gündüz sıcaklığı yine -3 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı -6 derece civarına ulaşacak.

Bu hava koşulları, 12 ve 13 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle olumsuzluklara yol açabilir. Yollarda kayganlık, görüş mesafesinde azalma görülebilir. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkarken uygun kıyafetler giymelidirler. Trafik kurallarına özen gösterilmesi gerekiyor.

Soğuk hava nedeniyle ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Evlerde su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Dışarı çıkarken rüzgarı azaltmak için koruyucu giysiler giyilmelidir. Rüzgarlık veya mont tercih edilmeli. Ellerin üşümemesi için eldiven kullanılmalıdır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Bu koşullara uygun şekilde hazırlıklı olmak önemlidir. Hem kişisel sağlığınız hem de güvenliğiniz açısından bu durumu dikkate almalısınız.

