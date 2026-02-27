HABER

Sivas’ta tipi ulaşımı aksattı, kilometrelerce tır kuyrukları oluştu

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu, Gürün ilçesinde kilometrelerce tır kuyrukları oluştu.

Sivas genelinde iki gündür etkili olan kar yağışı, Doğu ilçelerinde tipiyle birlikte daha sert hissedildi. Malatya-Kayseri karayolu 1800 rakımlı Mazıkıran mevkiinde hissedilen tipi nedeniyle zaman zaman araç ulaşımına kapatıldı. Ağır tonajlı araçların ise trafiğe çıkışına izin verilmedi.

BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VE TİPİ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tırlar Gürün ilçesinde bekletildi. Karayolu üzerinde kilometrelerce uzunluğunda tır kuyruğu oluştu. Tır sürücüleri yaklaşık iki gün beklemek zorunda kaldı. Bölgede kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

