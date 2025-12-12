Kayseri Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 12 Aralık 2025 Cuma. Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 5 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 5 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saat 07:47. Gün batımı 17:17 olarak bekleniyor.

Kayseri'de dışarıda vakit geçireceklerin sıcak giyinmeleri önerilir. Kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar geçirmeyen giysilerle çıkılması faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle, cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak iyi olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu olacak. 14 Aralık Pazar günü sıcaklık 1 ile 7 derece arasında değişecek. Bu günde hava açık olacak. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar -3 ile 2 derece arasında olacak. Hava bulutlu ve güneşli görülecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşebileceğini unutmamalıyız. Dışarı çıkarken sıcak tutan giysiler ve aksesuarlar kullanmak önemlidir. Soğuk algınlığı ve diğer sağlık sorunlarının önüne geçmek açısından gereklidir.

