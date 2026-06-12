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Kayseri Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu göz alıcı bir sıcaklık sunuyor. Gündüz 27 dereceye ulaşması beklenen hava, akşam saatlerinde 13-14 dereceye düşecek. Hafta sonu ise rüzgâr ve sağanaklarla değişken koşullar görülecek. Cumartesi günü 22-23 derece, Pazar ise 19-20 derece olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güncel hava durumunu dikkate alması önem taşımaktadır.

Kayseri Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Haziran 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarındadır. Akşam saatlerinde ise hava 13 - 14 derece arasında olacaktır. Hava genellikle güneşlidir. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 2 - 3 km/saat civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü, 13 Haziran 2026, hava sıcaklığı 22 - 23 derece arasında olacaktır. Çok rüzgarlı bir hava bekleniyor. Pazar günü, 14 Haziran 2026, hava sıcaklığı 19 - 20 derece civarında olacaktır. Yer yer sağanaklar görülebilir. Pazartesi günü, 15 Haziran 2026, hava sıcaklığı 23 - 24 derece arasında olacaktır. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde, özellikle Cumartesi günü beklenen rüzgarlı hava koşullarına dikkat edilmesi önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması faydalı olacaktır. Pazar günü beklenen sağanaklar nedeniyle planların gözden geçirilmesi önerilir. Uygun hazırlıkların yapılması da önemlidir. Genel olarak, Kayseri'de hava durumu değişkenlik göstereceğinden güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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