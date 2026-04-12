Kayseri Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında olacak. Gün boyunca yer yer hafif yağış bekleniyor. Hava kalitesi iyi seviyede.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda artış olacak. 13 Nisan Pazartesi, sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında kalacak. Hafif yağışlar görülebilir. 14 Nisan Salı, sıcaklıklar 14 ile 17 derece arasında olacak. Hava genellikle açık olacak. 15 Nisan Çarşamba ise sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken hafif yağışlara karşı bir şemsiye bulundurun. Su geçirmez bir mont da faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih edebilirsiniz.

Kayseri'de hava durumu genellikle ılıman olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek de gereklidir. Bu, sağlığınız ve konforunuz için faydalı olacaktır.