Kayseri Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 12 Şubat 2026 tarihinde hava, bulutlu ve yağışlı bir görünüm sergileyecek. Gündüz sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde yerel sağanaklar bekleniyor. Ayrıca, rüzgarın hızı 15 km/s civarında olacak. 13 Şubat Cuma günü de yağmurlu bir hava hakim olacak. Dışarıda bulunurken dikkatli olunmalı ve şemsiye alınması önerilir. Su geçirmeyen ayakkabılar ise tercih edilmelidir.

Simay Özmen

Kayseri'de 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde yerel sağanaklar bekleniyor. Rüzgarın hızı 15 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %80 civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı ise 18:12 olarak tahmin ediliyor.

13 Şubat Cuma günü hava durumu bulutlu ve yağmurlu. 14 Şubat Cumartesi günü aralıklarla güneş çıkacak. Yine bu tarihte yağmur bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 1 ile 14 derece arasında değişecek.

Bu hava koşulları ile dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde zemin kaygan olabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısınız. Sürüş esnasında hızınızı azaltmalısınız. Soğukta vücudunuzu korumak için kat kat giyinin. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek önemlidir.

Hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebilir. Plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz yararlı olur. Gerekli önlemleri almalısınız.

