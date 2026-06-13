Kayseri Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi, Kayseri’de hava durumu değişken olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 23 derece civarına yükselebilir. Gece ise sıcaklık 11 dereceye düşebilir. Rüzgarın hızı 1,68 km/saat olacak. Nem oranı %48 civarında seyredecek.

Bu tür hava koşullarında özellikle yağışlı bölgelerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olur. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde Kayseri’de hava durumu stabil hale gelecek. 14 Haziran Pazar günü hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 18 derece, gece ise 7 derece civarında olacak. 15 Haziran Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22 derece, gece ise 9 derece seyredecek. 16 Haziran Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26 derece, gece ise 11 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Kayseri’de hava durumu stabil hale gelecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.