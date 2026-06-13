HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri’de 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 23 dereceye yükselebilirken, gece 11 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı 1,68 km/saat olacak. Nem oranı %48 civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil hale gelecek, hafif yağışlar ve güneşli günler bekleniyor. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak önemli.

Kayseri Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi, Kayseri’de hava durumu değişken olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 23 derece civarına yükselebilir. Gece ise sıcaklık 11 dereceye düşebilir. Rüzgarın hızı 1,68 km/saat olacak. Nem oranı %48 civarında seyredecek.

Bu tür hava koşullarında özellikle yağışlı bölgelerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olur. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde Kayseri’de hava durumu stabil hale gelecek. 14 Haziran Pazar günü hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 18 derece, gece ise 7 derece civarında olacak. 15 Haziran Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22 derece, gece ise 9 derece seyredecek. 16 Haziran Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26 derece, gece ise 11 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Kayseri’de hava durumu stabil hale gelecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!
Tek cümlesine kandı, 7 buçuk milyon lirayı elleriyle teslim ettiTek cümlesine kandı, 7 buçuk milyon lirayı elleriyle teslim etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.