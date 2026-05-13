Kayseri Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 19 - 20 derece civarında olması bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu nedenle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 14 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 20 - 22 derece arasında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. 15 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 14 - 16 derece seviyelerine düşecek. Orta şiddetli yağışların etkili olması öngörülüyor. 16 Mayıs Cumartesi günü gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Yer yer sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

Bu değişken hava koşulları, dışarıda etkinlik planlayanlar için dikkat gerektiriyor. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giymek yardımcı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih etmek de ıslanmaktan korunmanıza destek verir. Gök gürültülü sağanak yağış günlerinde açık alanlardan uzak durmak önemlidir. Güvenli alanlarda bulunmak olumsuz etkilerden korunmanızı sağlar.

