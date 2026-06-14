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Kayseri Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 14 Haziran 2026 tarihinde hava serin ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 19 derece seviyesinde kalacak. Gece ise sıcaklık 13 dereceye düşecek. Yağış ihtimali %100'lük oranla belirgin. Ancak, önümüzdeki günlerde hava durumu düzelecek. Pazartesi günü sıcaklık 23 dereceye çıkacak. Salı günü 26 dereceye ulaşacak. Açık hava etkinlikleri için daha uygun bir ortam sağlanacak. Dışarı çıkarken dikkatli olunmalı.

Kayseri Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 14 Haziran 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava serin ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 19 derece civarında. Gece ise 13 derece civarında seyredecek. Hava genellikle hafif yağmurlu. Yağış ihtimali %100 civarında.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu daha sıcak olacak. Pazartesi günü sıcaklık 23 dereceye yükselecek. Salı günü ise 26 derece civarına çıkacak. Bu dönemde hava genel olarak açık. Yağış ihtimali düşük.

Bugün Kayseri'de dışarı çıkmak için ceket almak faydalı. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere dikkat etmek gerekiyor. Su birikintilerinden uzak durmak da önemli. Önümüzdeki günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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