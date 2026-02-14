Kayseri Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 ile 12 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise 8 ile 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 14 ile 21 kilometre arasında olacak. Nem oranı %61 ile %82 arasında değişiklik gösterecek. Gün doğumu saatinin 07:30, gün batımı saatinin ise 18:13 olması tahmin ediliyor.

15 Şubat Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü bulutlu geçecek. 17 Şubat Salı günü ise hafif yağmur olabilir. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12 ile 14 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 ile 7 derece olacağı öngörülüyor. Rüzgar yönü ve hızı, önceki günlerle benzerlik gösterecek. Nem oranı da yine %61 ile %82 arasında devam edecek. Gün doğumu ve batımı saatleri her gün 07:30 ve 18:13 olarak kalacak.

Bu dönemde hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağışlı olacaktır. Sıcaklıklar gündüz 7 ile 14 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise 1 ile 7 derece sıcaklık bekleniyor. Rüzgar yine güney ve güneybatı yönlerinden esecek. Bu süre içerisinde nem oranı %61 ile %82 arasında değişecek. Gün doğumu ve batım saatleri ise her gün 07:30 ve 18:13 olarak tahmin ediliyor.