Kayseri Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Sıcaklıkların 30 derece civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık yaz aylarında Kayseri'de alışık olduğumuz değerlere denk geliyor.

Bugün Kayseri'de hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. Yaz aylarında bu sıcaklıklar Kayseri için normaldir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklığın 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü de hava açık kalacak. Sıcaklığın yine 32 derece civarında olması öngörülüyor. 17 Temmuz Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklıkların 33 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek de öneriliyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir.

Kayseri'nin karasal iklimi yaz aylarında yüksek sıcaklıklara neden olur. Yaz aylarında genellikle hava durumu sıcak ve kuru olur. Önümüzdeki günlerde bu tipik hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Kayseri'de 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının süreceği öngörülüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin önlemler alarak sağlıklı bir gün geçirmeleri tavsiye edilir.