Kayseri Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

15 Şubat 2026 tarihinde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişirken, rüzgar hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkacak. Önümüzdeki günlerde hava daha da değişken olacak. 16 Şubat'ta bulutlu, 17 Şubat'ta hafif yağışlı, 18 Şubat'ta ise yağmurlu bir hava hakim olacak. Ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer bulutlu hava bekleniyor. Ardından güneşli bir hava elde edilebilir. Sıcaklık 2 ile 12 derece arasında kalacak. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkacak. Gün doğumu saati 07:28’dir. Gün batımı ise 18:14 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 16 Şubat Pazartesi günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında seyredecek. 17 Şubat Salı günü hafif yağışlı hava durumu bekleniyor. Bu gün sıcaklık 6 ile 12 derece arasında kalacak. 18 Şubat Çarşamba günü yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık ise 8 ile -1 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşulları ziyaretçiler için zorluk çıkarabilir. Kayseri'de yaşayanların hazırlıklı olmaları önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmez kıyafetler kullanılmalıdır. Şapka takmak da faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler için kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de önemlidir.

Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Günlük planlar yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz en iyisidir. Hazırlıklarınızı buna göre yapmalısınız. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
