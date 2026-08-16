Kayseri Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

16 Ağustos 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz hava sıcaklığı 25-27 derece civarında olacak. Öğleden sonra akşam saatlerinde yerel olarak sağanak yağışlar ve gök gürültüsü bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

17 Ağustos Pazartesi günü, hava sıcaklığı 21-25 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 18 Ağustos Salı günü, hava daha sakinleşecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 25-28 derece arasında değişecektir.

19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 27-30 derece civarında olacak. Güneşli havanın devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek faydalıdır. Uygun kıyafetleri yanınıza almak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

Ayrıca, ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek önemlidir. Bol su içmek de sağlığınız açısından faydalı olacaktır.