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Kayseri Hava Durumu! 16 Haziran Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman özellikte olacak. Gündüz sıcaklığı 24 - 25 derece arasında seyrederken, gece sıcaklığı ise 11 - 12 dereceye düşecek. Hafif kuzeybatı rüzgarı ile birlikte yağış olasılığı %20 seviyelerinde. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün geçmesi bekleniyor. Ancak, 19 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştır.

Kayseri Hava Durumu! 16 Haziran Salı Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kayseri'de 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Hava ılıman. Gündüz sıcaklık 24 - 25 derece. Gece sıcaklığı ise 11 - 12 derece arasında kalacak. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esşecek. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Yağış olasılığı %20 seviyelerinde.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Hafif rüzgar ve düşük yağış ihtimali dikkate alınmalıdır. Açık hava planlarını yaparken bu faktörler önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 27 - 28 derece olacak. 18 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 26 - 27 derece arasında kalacak. Bu günlerde hava güneşli. Ancak, 19 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Cuma günü açık hava etkinliği planlayanlar dikkatli olmalı.

Genel olarak Kayseri'de hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Ancak, Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle önlemler almak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu takip etmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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