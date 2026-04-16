Kayseri Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 16 Nisan 2026 Perşembe. Kayseri'de hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Nem oranı %36 civarında hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişecek. 17 Nisan Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 21 ile 23 derece arasında değişecek. 18 Nisan Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. O gün sıcaklıklar 18 ile 20 derece arasında seyredecek. 19 Nisan Pazar günü yağmur ve çisenti olacağı belirtiliyor. Sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında düşecek.

Bu değişken hava koşulları hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Cumartesi ve Pazar günleri için yağış ihtimali yüksek. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek rahatlık sağlayacaktır.

Kayseri'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmeniz önemli. Gerekli önlemleri almanız, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olur.