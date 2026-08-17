Kayseri Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 26-27 derece arasında. Gece ise sıcaklık 13-14 dereceye düşecek. Bu nedenle, Kayseri'deki hava durumu değişken ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde, Kayseri'de hava durumu daha stabil hale gelecek. 18 Ağustos Salı günü, hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık ise 27-28 derece arasında seyredecek. 19 Ağustos Çarşamba günü, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 29-30 derece arasında değişecek. 20 Ağustos Perşembe günü, hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 28-29 derece civarında seyredecek. Bu dönemde, Kayseri'de hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bugün için ani yağışlara karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez bir ceket de faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanmalısınız. Ayrıca, güneş kremi kullanmakta yarar var. Bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmamalısınız. Bu şekilde, Kayseri'de hava durumu ne olursa olsun, sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.