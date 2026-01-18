Kayseri Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava soğuk. Ayrıca karla karışık yağmur var. Gün boyunca sıcaklık -5 ile -8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -12 ile -14 derece olacak. Nem oranı %70 ile %80 arasında yer alacak. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu 07:52'de, gün batımı ise 17:42'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'nin hava durumu değişecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava -4 ile -6 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 20 Ocak Salı günü sıcaklık -3 ile -6 derece arasında olacak. Bulutların ardından biraz güneşli bir gün yaşanacak. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklığın -2 ile -4 derece arasında olması tahmin ediliyor. Güneşli bir hava ardından bulutlanma bekleniyor.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Kayseri'de yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarıda kalın giyinmeli. Kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Buzlanma ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Özellikle yolda yürürken veya araç kullanırken tedbirli davranılmalıdır. Sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır. Yeterli su alımına özen gösterilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.