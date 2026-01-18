HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 18 Ocak 2026 Pazar günü soğuk hava etkinliğini sürdürüyor. Sıcaklığın -5 ile -8 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık ise -12 ile -14 derece olacak. Nem oranı %70 ile %80 arasında seyrederken, rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat olarak ölçülüyor. Kayseri'de yaşayanların ve ziyaretçilerin dışarıda kalın giyinmeleri ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları önerilmektedir.

Kayseri Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Kayseri hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava soğuk. Ayrıca karla karışık yağmur var. Gün boyunca sıcaklık -5 ile -8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -12 ile -14 derece olacak. Nem oranı %70 ile %80 arasında yer alacak. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu 07:52'de, gün batımı ise 17:42'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'nin hava durumu değişecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava -4 ile -6 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 20 Ocak Salı günü sıcaklık -3 ile -6 derece arasında olacak. Bulutların ardından biraz güneşli bir gün yaşanacak. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklığın -2 ile -4 derece arasında olması tahmin ediliyor. Güneşli bir hava ardından bulutlanma bekleniyor.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Kayseri'de yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarıda kalın giyinmeli. Kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Buzlanma ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Özellikle yolda yürürken veya araç kullanırken tedbirli davranılmalıdır. Sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır. Yeterli su alımına özen gösterilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul beyaza büründü! İşte kar manzaralarıİstanbul beyaza büründü! İşte kar manzaraları
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istediSuriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.