Kayseri Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba, Kayseri'de hava yağmurlu ve serin. Gündüz sıcaklıklar 9-12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 1-4 derece civarında olacak. Serin ve yağmurlu hava, sabah ve akşam saatlerinde belirginleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava değişkenlik gösterecek. 19 Şubat Perşembe, hava azalan bulutlarla 5-9 derece arasında olacak. 20 Şubat Cuma, daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 9-14 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 2-3 derece civarında seyredecek. 21 Şubat Cumartesi, güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11-15 derece arasında değişecek.

Değişken hava koşulları, günlük planlarınızı yaparken dikkate alınmalı. Özellikle yağmurlu günlerde, şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalı. Serin günlerde kat kat giyinmek, vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Ani sıcaklık değişimlerine karşı daha dayanıklı olabilirsiniz. Ayrıca, uygun ayakkabılar seçmek, ıslak zeminlerde kayma riskini azaltır.

Kayseri'de hava durumu kış aylarında hızlı değişiklikler gösterebiliyor. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemli. Planlarınızı hava koşullarına göre yapmak, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.