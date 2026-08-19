Kayseri Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava genellikle güneşli. Sıcaklık gündüz 27 - 28 derece civarında olacak. Gece ise 14 - 15 derece arası bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum, hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe ve 21 Ağustos Cuma günleri çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28 - 31 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 12 - 14 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı da düşük kalacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dikkatli olmalısınız. Dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamaya özen gösterin.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu dikkate almayı unutmayın. Keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi dilerim.