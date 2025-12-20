HABER

Kayseri Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 20 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 7-8 derece arasında değişecekken, akşam saatlerinde 3-4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 4-6 km/saat arasında esmesi öngörülüyor. 21 Aralık'ta hava hafif yağışlı, sıcaklık 2-7 derece arasında olacak. 22 Aralık'ta ise kar yağışı ihtimali bulunuyor. Dışarıda kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi önem taşıyor.

Taner Şahin

20 Aralık 2025 Cumartesi günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 7-8 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3-4 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 4-6 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %60-65 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:52 olarak hesaplanmıştır. Gün batımı ise 17:19 olarak belirlenmiştir.

Kayseri'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 21 Aralık Pazar günü sıcaklık 2-7 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 22 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 3-8 derece arasında değişecek. Artan bulutlarla birlikte hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. 23 Aralık Salı günü sıcaklık 0-4 derece arasında olacak. Zaman zaman hafif kar, buz ve yağmur bekleniyor.

Bu dönemde Kayseri'de hava koşulları soğuk ve değişken olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar da faydalı olacaktır. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Buzlanma riski nedeniyle dikkatli sürüş yapmak gerekiyor. Araçların lastiklerini kontrol etmek önceliklidir. Evde kalırken ısınma sistemlerini kontrol edin. Pencere ve kapıların sızdırmazlığını da gözden geçirin. Bu önlemler, sağlık açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
