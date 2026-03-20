Kayseri Hava Durumu! 20 Mart Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

20 Mart 2026 Cuma günü Kayseri'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 derece civarında seyredecek. Gece ise bu sıcaklık 2 dereceye inecek. Bu dönemde Kayseri'deki hava durumu genellikle serin ve yağışlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıklar 10 dereceye yükselecek. Bu havada hafif yağmurlar görülecek. Pazar günü sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Yer yer sağanaklar meydana gelebilir. Pazartesi günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 8 derece civarında olacak.

Bu dönemde Kayseri'de hava durumu serin ve yağışlı. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olur. Sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek ve soğuk algınlığına karşı önlem almak da önemlidir.

Kayseri'de hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek en doğrusu olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.