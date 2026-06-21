Kayseri Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

21 Haziran 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 20 - 22 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava genellikle güneşli. Akşam saatlerinde hafif bulutlanma bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 10 - 12 derece arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu ılıman kalacak. 22 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 22 - 25 derece arasında olması bekleniyor. 23 Haziran Salı günü ise sıcaklık 23 - 25 derece civarında olacak. Bu tarihte bazı bölgelerde hafif yağışlı hava koşulları görülebilir. 24 Haziran Çarşamba günü hava 24 - 26 derece arasında olacak. Hava koşullarının güneşli olması öngörülüyor.

Bu dönemde Kayseri'de hava durumu genellikle ılıman ve güneşli olacak. 23 Haziran'da bazı bölgelerde yağış görülebilir. Bu nedenle, dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor.

Kayseri'de 21 - 24 Haziran 2026 tarihleri arasında hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Özellikle 23 Haziran'da hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.