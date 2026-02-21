Kayseri Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 11 ile 13 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 ile 5 dereceye düşecek. Rüzgarlar doğu yönünden hafif esintiler halinde esiyor. Bu güzel havada dışarı çıkarken rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu genel olarak güneşli olacaktır. Pazar günü, 22 Şubat, sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek. Kısmi bulutluluk bekleniyor. Pazartesi günü, 23 Şubat, sıcaklıklar 6 ile 8 derece olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Salı günü, 24 Şubat, sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek. Hava yine güneşli kalacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, 22 Şubat Pazar günü beklenen hafif yağış için şemsiye bulundurmak önemlidir. Dışarı çıkarken bunu unutmamalısınız.