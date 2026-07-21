Kayseri Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Kayseri hava durumu nasıl?

21 Temmuz 2026 Salı günü Kayseri'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %19 civarında. Bu da havanın kuru ve rahatlatıcı olacağı anlamına geliyor.

Kayseri'deki hava durumu açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçirenler için ideal bir gün. Yürüyüş yapmak, açık hava etkinlikleri düzenlemek mevcut. Kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü hava açık ve güneşli. Sıcaklık 18 ile 31 derece arasında değişecek. 23 Temmuz Perşembe günü hava yine açık ve güneşli. Sıcaklık 16 ile 33 derece arasında olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık 16 ile 35 derece arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem.

Hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için bazı önlemler almalısınız. Güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Gün boyunca bol su içerek susuz kalmayı önleyebilirsiniz. Dışarıda geçirdiğiniz zaman zarfında güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bu önlemlerle sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

Kayseri'de 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu güzel havadan faydalanarak açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.