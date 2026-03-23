Kayseri Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Mart 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu kararsız. Gün boyunca aralıklı kısa sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 10 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde 2 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Gün içinde 10 ile 2 derece arasında sıcaklık hakim olacak.

Hissedilen sıcaklık, nem oranı ve rüzgar etkisiyle daha serin hissedilebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk belirgin hale gelebilir. Dışarı çıkacakların kalın ve su geçirmez kıyafetler tercih etmeleri faydalıdır. Ayrıca, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmaları da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha fazla değişkenlik gösterecek. 24 Mart Salı günü, Kayseri'de muhtemel sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 10 derece civarında, gece saatlerinde ise 0 derece civarında olacak. 25 Mart Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 12 derece, gece sıcaklığı ise 2 derece civarında seyredecek.

26 Mart Perşembe günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklık gündüz 13 derece, gece 1 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır.

Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı da kalın kıyafet giymeniz sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Kayseri'de 23 Mart Pazartesi günü aralıklı sağanaklar etkili olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik öngörülüyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlarınızı daha iyi yapmanızı sağlar.