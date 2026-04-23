Kayseri Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu, 23 Nisan 2026 itibarıyla değişkenlik göstermeye devam ediyor. Bugün gündüz sıcaklık 15-16 derece arasında seyrederken, akşam saatlerinde 4-5 dereceye düşecektir. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor, bu nedenle yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 8-18 derece arasında değişecek. Ani hava koşullarına karşı uygun giyinmek önem kazanıyor. Su geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz.

Simay Özmen

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe. Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15-16 derece civarında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4-5 dereceye düşecek. Bu nedenle gün boyunca yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Akşam saatlerinde daha kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenliğini sürdürecek. Cuma günü sıcaklık 8-9 derece civarında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 15-16 dereceye yükselecek. Daha sıcak bir hava hakim olacak. Pazar günü ise sıcaklık 15-18 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Su geçirmeyen giysiler de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek de önemlidir. Vücudunuzu korumak için bu önlemleri alabilirsiniz.

