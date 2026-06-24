Kayseri Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 26 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 10 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 29 derece civarında bekleniyor. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış olasılığı ise oldukça düşük, yaklaşık %1 seviyesinde. Rüzgarın hızı saatte 9 kilometre civarında. Rüzgar doğu-batı yönünde esecek.

25 Haziran Perşembe günü, hava sıcaklığı 26 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise yine 10 derece civarında tahmin ediliyor. 26 Haziran Cuma günü, hava sıcaklığının 26 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 11 derece civarında olacak. 27 Haziran Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 24 derece civarında olacağı öngörülüyor. Gece sıcaklığı 9 derece civarında olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek önemli. Güneşli bir hava olacağı için şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Gece saatlerinde hava serinleyecek. Yanınıza bir ceket almanızda fayda var.

Kayseri'de gelecek günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Hava sıcaklıkları gün içinde yüksek olabilir. Gece sıcaklıklarının düşük olabileceğini unutmayın. Bu duruma göre hazırlıklı olmak önemlidir.