Kayseri Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

25 Aralık 2025 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 ile 8 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 ile 4 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 0 ile 2 derece arasında düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Bugün Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak.

26 Aralık Cuma günü, Kayseri'deki hava durumu daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklıklar 2 ile 3 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 ile -2 derece arasında düşecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek.

27 Aralık Cumartesi günü hava durumu daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklık -1 ile -2 derece arasında olacak. Gece sıcaklık -7 ile -6 derece arasında seyredecek. Zaman zaman kar ve hafif kar sağanakları bekleniyor. Rüzgar bu gün de güneydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek.

28 Aralık Pazar günü hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. Gündüz sıcaklıklar -1 ile -2 derece arasında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık -6 ile -5 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek.

Bu soğuk ve karla karışık hava koşullarında Kayseri'de yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek gerekir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yolculuk yaparken yolda buzlanma ve kayma riski bulunuyor. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar soğuk hava koşullarından daha fazla etkilenir. Bu yüzden bu gruplar dışarı çıkarken dikkatli olmalı. Mümkünse kapalı alanlarda kalmaları önerilir.

Kayseri'de 25 Aralık 2025 Perşembe günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha da soğuyacak. Karla karışık yağışlar görülecek. Kayseri'de yaşayanların hava koşullarına uygun hazırlıklı olmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almaları önerilir.