Kayseri Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklık 2 ile 6 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 4 derece civarında sürecek. Hava şartları nedeniyle karla karışık yağmurlar bekleniyor. Bugün rüzgar batıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar düşecek ve hava durumu değişken kalacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar öneriliyor.

Taner Şahin

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 2 ile 6 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek. Karla karışık yağmurlar görülebilir. Rüzgar batı yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Kayseri'de hava durumu bu yüzden soğuk ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 1 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında değişecek. Hava kısmen güneşli olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %59 ile %78 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu bu nedenle soğuk ve değişken kalacak.

Kayseri'de dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önerilir. Su geçirmez ayakkabılar da tercih etmelisiniz. Yağışlı günlerde araç kullanırken dikkatli olun. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin. Evde kalacağınız günlerde sıcak içecekler tüketin. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Bu önlemler, Kayseri'deki hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olmanızı sağlar.

