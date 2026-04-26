Kayseri Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Nisan 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18-20 derece. Gece ise 6-8 derece arasında seyredecek. Rüzgar 10-15 km/saat hızla esecek. Rüzgar batı yönünden gelecek. Nem oranı %44 ile %75 arasında değişkenlik gösterecek.

Bu tür hava koşullarında trafikte dikkatli olunması önemlidir. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Gerekli önlemleri almak olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu genel olarak değişken olacak. Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16-18 derece olacak. Gece ise 2-4 derece civarında seyredecek. Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18-20 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 3-5 derece olacak.

Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19-21 derece olacak. Gece 4-6 derece arasında seyredecek. Perşembe günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanaklar da meydana gelebilir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20-22 derece olacak. Gece ise sıcaklık 5-8 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmalısınız. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.