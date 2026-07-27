Kayseri Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık ise 13 derece civarında seyredecek. Nem oranı %18 ile %75 arasında değişecek. Rüzgar kuzey-batı yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 14 km ile 4 km arasında olacak. Gün doğumu saati 05:35 olarak tahmin ediliyor. Gün batımı saati ise 19:54 olarak belirlenmiş durumda.

Kayseri'de hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 28 Temmuz Salı günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık yine 13 derece civarında seyredecek. 29 Temmuz Çarşamba günü hava yine açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece civarında, en düşük sıcaklık ise 12 derece civarında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli görünmekte. En yüksek sıcaklık 25 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık ise 11 derece civarında olacak.

Bu güzel hava şartlarından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Ayrıca sabah ve akşam serinliğinden faydalanarak yürüyüş yapabilirsiniz. Açık hava sporları da formda kalmanız için iyi bir seçenek. Genel olarak, önümüzdeki günlerde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem sunuyor.