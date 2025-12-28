HABER

Kayseri Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de soğuk ve karlı hava koşulları devam ediyor. 28 Aralık'ta sıcaklık -3 dereceye kadar düşerken, 29 Aralık'ta karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. 30 ve 31 Aralık günü ise sıcaklık 3 derece civarında seyredecek, hafif kar yağışları görülecek. Hava durumu nedeniyle kalın giysiler giyilmesi, buzlanma riskine karşı dikkatli olunması ve araçların kış lastiklerinin kontrol edilmesi önem arz ediyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Kayseri'de hava soğuk ve karlı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -3 derece civarında. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Öğle saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar yükselecek. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 dereceye düşecek. Az bulutlu bir hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar inecek. Karlı bir hava koşulu görülecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 10 km/saat. Öğle saatlerinde 10 km/saat. Akşam saatlerinde 9 km/saat. Gece saatlerinde ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %62 ile %79 arasında değişecek. Gün doğumu 07:56. Gün batımı ise 17:24.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler olacak. 29 Aralık Pazartesi günü gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurlu bir hava görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar inecek. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 18 km/saat. Öğle saatlerinde 21 km/saat. Akşam saatlerinde 18 km/saat. Gece saatlerinde 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %74. Öğle saatlerinde %63. Akşam saatlerinde %74. Gece saatlerinde %79 olacak.

30 Aralık Salı günü gündüz saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hafif kar yağışı görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar inecek. Parçalı bulutlu bir hava devam edecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 11 km/saat. Öğle saatlerinde 15 km/saat. Akşam saatlerinde 15 km/saat. Gece saatlerinde 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %80. Öğle saatlerinde %79. Akşam saatlerinde %87. Gece saatlerinde %85 olacak.

31 Aralık Çarşamba günü gündüz saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında olacak. Karlı bir hava hakim. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hafif kar yağışı görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar inerek parçalı bulutlu bir hava devam edecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 11 km/saat. Öğle saatlerinde 15 km/saat. Akşam saatlerinde 15 km/saat. Gece saatlerinde 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %80. Öğle saatlerinde %79. Akşam saatlerinde %87. Gece saatlerinde %85 olacak.

Bu dönemde Kayseri'de hava koşulları soğuk ve karlı. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olmak önemlidir. Araçların kış lastiklerini kontrol etmek de gereklidir. Evde kalırken pencere ve kapıların hava sızdırmazlığı kontrol edilmeli. Bu, ısınma verimliliğini artıracaktır. Bu önlemler, soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenmemenize yardımcı olur.

