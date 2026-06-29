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Kayseri Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

29 Haziran 2026 tarihinde Kayseri'de hava durumu oldukça güzel. Hava sıcaklığı 25-29 derece arasında, hissedilen sıcaklık ise 26 derece civarında. %29 nem oranı ile kuru ve rahat bir hava bekleniyor. Hafif kuzeydoğu rüzgarı ile güneşli bir gün geçilecek. Önümüzdeki günlerde sıcak hava devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu ortam ideal. Güneş kremi ve bol su ile konforlu bir zaman geçirilebilir.

Kayseri Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu güzel. Hava sıcaklığının 25 - 29 derece arasında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 26 derece olacak. Nem oranı %29 civarında. Bu, havanın kuru ve rahatlatıcı olacağı anlamına geliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3.89 kilometre hızla esecek. Gün boyunca hafif bir esinti sağlanacak. Kayseri'deki hava açık ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü, hava sıcaklığı 27 - 31 derece olacak. Nem oranının %30 civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 5.29 kilometre hızla esecek. 1 Temmuz Çarşamba günü ise hava 24 - 27 derece arasında kalacak. Nem oranı %37 civarında olacak. Rüzgar yine kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 4.99 kilometre hızla esmesi bekleniyor. 2 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığının 29 - 31 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %24 civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4.23 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde Kayseri'de sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından yararlanmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bu ürünler cildinizi korur. Hafif, rahat kıyafetler giyerek sıcak havada konforlu hissedebilirsiniz. Bol su içmeyi unutmayın. Su, vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Rüzgarın hafif olması nedeniyle açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam oluşuyor. Benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle açık hava planlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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