Kayseri Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mayıs 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava genellikle bulutlu. Yer yer hafif yağışlar görülecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde ise 11 dereceye kadar düşebilir. Kuzeydoğudan hafif rüzgarın esmesi bekleniyor. Nem oranı %52 civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu daha sakin olacak. Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 16 ile 6 derece arasında değişecek. Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 20 ile 8 derece arasında seyredecek. Pazartesi günü de hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 21 ile 9 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek pratik olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarına göre katları çıkarıp giymek daha uygun olabilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemli. Aynı zamanda bol su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Kayseri'de hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız.