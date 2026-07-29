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Kayseri Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 29 Temmuz 2026 itibarıyla havanın keyifli olduğu belirtiliyor. Güneşli gün boyunca sıcaklık 13-28 derece arasında değişecek. Rüzgarın kuzey yönünden hafif eseceği öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri yapmak için ideal koşullar mevcut. Güneş koruyucu kullanarak cilt sağlığınızı korumanız ve bol su içmeniz önemli. Rahat kıyafetler tercih ederek dışarıda vakit geçirmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Kayseri Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 13-14 derece. Öğleye doğru sıcaklıklar 27-28 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 22-23 dereceye gerileyecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı 5-10 km/saat civarında olacak. Nem oranı %40-50 arasında değişiyor. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 12-13 derece ile 27-28 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek 5-10 km/saat hızına ulaşacak. 31 Temmuz Cuma günü de hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 13-14 derece ile 28-29 derece arasında seyredecek. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden 5-10 km/saat hızında esecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilir, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

Bu dönemde hava koşulları oldukça elverişli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumak için bu önlemi almak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Rüzgarın hafif olacağı günlerde rüzgarın etkisini hissetmeyeceksiniz. Rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Dışarıda vakit geçirmenin tadını çıkarın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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