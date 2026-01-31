HABER

Kayseri Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 7-9 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 2-3 derece seviyesinde gerçekleşecek. 1 Şubat Pazar günü hava ılımlılaşacak ve sıcaklıklar 9-12 dereceyi bulacak. Hava koşullarına uygun giysilerle dışarı çıkmak önemli, su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Güncel hava durumu takibi yapmanız önerilir.

Kayseri Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 31 Ocak 2026 Cumartesi. Kayseri'de hava soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklıkları 7 - 9 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 2 - 3 derece civarında olacak. Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden hafif esecek. Nem oranı %71 - %82 arasında olacak. Gün doğumu saati 07:45. Gün batımı saati ise 17:58.

1 Şubat Pazar günü hava biraz daha ılımanlaşacak. Gündüz sıcaklıkları 9 - 12 derece arasında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Hissedilen sıcaklık 3 - 4 derece civarında olacak. Rüzgar, güney yönlerinden orta şiddette esecek. Nem oranı %71 - %100 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:45. Gün batımı saati 17:58.

2 Şubat Pazartesi günü hava ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 10 - 12 derece olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 2 - 3 derece civarında olacak. Rüzgar, güney yönlerinden orta şiddette esecek. Nem oranı %74 - %100 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:45. Gün batımı saati ise 17:58.

Bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmesi faydalıdır. Su geçirmez giysiler ile şemsiye bulundurmak gereklidir. Rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmek planlarınızda yardımcı olacaktır.

hava durumu Kayseri
