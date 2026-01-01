HABER

Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı aksatıyor.

Kent merkezi ile Erciyes'te etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinden Erciyes'e giden yollar yağış ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hacılar ve Hisarcık güzergahlarından Erciyes'e çıkan iki yolda da araçların geçişine izin verilmiyor. Buralarda uygulama yapan polis ekipleri, gelen sürücüleri kent merkezine yönlendiriyor.

Tekir bölgesindeki kayak merkezinden ayrılmak isteyen sürücüler ise Develi ilçesi istikametine yönlendiriliyor.

Öte yandan polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Mahsur kalan tur obüsünde bulunan yolcular, polis ve jandarma araçlarıyla kente getirildi.

Kayak merkezindeki Hacılar ve Hisarcık Kapı'da bulunan mekanik tesislerde de rüzgar ve tipi nedeniyle hizmet verilemiyor. Kayakseverler sadece Tekir ve Develi Kapı'daki tesisleri kullanabiliyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

