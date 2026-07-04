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Kayseri merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama

Kayseri merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 31’i tutuklandı.

Kayseri merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik yapılan çalışmada, 53 şüpheli belirledi. Şüphelilerin, internet hizmeti sunan firmaların sitelerinin benzerlerini yaptıkları, gerçek kullanıcısı bilinmeyen mobil hatları kullanmak suretiyle ‘İnternet modem dolandırıcılığı’ yaptıkları belirlendi. Toplam 17 bin 156 kişiyi mağdur eden şüphelilerin banka hesaplarının toplam işlem hacminin 757 milyon 564 bin 454,52 TL olduğu saptandı. Şüphelilerin Kayseri’de toplam 204 kişiyi 1 milyon 113 bin 530 TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Bunun üzerine Ankara, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Antalya ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 53 şüpheli yakalanıp Kayseri’ye getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 31’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama 1Kayseri merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama 2Kayseri merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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