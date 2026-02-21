Kayseri'nde 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

İddiaya göre, Methiye Mahallesi'ndeki ikametinden sabah 10.00 sularında telefonunu da evde bırakarak, ayrılan İ.Ç.'den (17) ailesi uzun süre haber alamadı.

HABER ALINAMAYAN GENÇ KIZ İÇİN ALARMA GEÇİLDİ

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler İ.Ç'yi bulmak için bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Drone ile tarama yapan ekipler, aramaların ilk gününde olumlu bir sonuca ya da ize rastlamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Ekiplerin arama çalışmaları yarın sabahın erken saatlerinde yeniden başlayacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır