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Kayseri'nin ilçelerini don vurdu

Kayseri'de meydana gelen zirai don nedeniyle Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerindeki meyve ağaçları zarar gördü.

Kayseri'nin ilçelerini don vurdu

Kayseri'de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle ilçelerdeki meyve ağaçlarını don vurdu. Develi'de ağaçları zarar gören çiftçi; "Cuma gününden bu yana soğukla mücadele ediyoruz. Ancak dün akşam eksi 20'ye kadar düşen sıcaklıkta elmalarımızın hali bu durumda. Dona karşı her türlü tedbirimizi aldık lakin hiçbir fayda etmedi. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bizim geleceğimiz buna ait" dedi. Kayısı, elma ve ayva üreticisi çiftçi ise; "3 gündür arazilerde yoğun bir mücadele veriyoruz. Tedbirimizi aldık ama maalesef bir faydasını göremedik. Ağaçları yüzde 90 oranında soğuk almış durumda" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri don
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