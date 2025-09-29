Kayseri’de 287 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; F.K. (36) yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tüfek, 287 kök kenevir, 193.75 gram uyuşturucu madde, 121 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

F.K. hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçunda işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır