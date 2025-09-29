HABER

Kayseri’de 287 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 287 kök kenevir ve 193.75 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs yakalandı.

Kayseri'de 287 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; F.K. (36) yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tüfek, 287 kök kenevir, 193.75 gram uyuşturucu madde, 121 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
F.K. hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçunda işlem başlatıldı.

