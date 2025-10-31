HABER

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 45 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit Murat Akpınar-5" operasyonu gerçekleştirdi.

Toplam 694 personelin katıldığı operasyonda, 13 bin 651 kişi, 7 bin 220 araç, 358 park, 107 bağ evi ve 77 umuma açık alan kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda, 14 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 145 fişek ele geçirildi, 4 hacizli otomobile el konuldu.

Öte yandan 4 sürücüye, "alkollü araç kullanmaktan", 40 sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmaktan", 5 sürücüye de "abartı egzozlu araç kullanmaktan" cezai işlem uygulandı.

