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Kayseri’de husumetlilerin hedefi olan 2 katlı ev kurşunlandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı bir ev, iddiaya göre ev sahibiyle arasında husumet bulunan şahıslar tarafından tabancayla kurşunlandı.

Kayseri’de husumetlilerin hedefi olan 2 katlı ev kurşunlandı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Kocatepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, aralarında husumet bulunan ev sahibinin ikametine tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri’de husumetlilerin hedefi olan 2 katlı ev kurşunlandı 1

Kayseri’de husumetlilerin hedefi olan 2 katlı ev kurşunlandı 2

Kayseri’de husumetlilerin hedefi olan 2 katlı ev kurşunlandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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