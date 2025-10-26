HABER

Kayseri’de Narko-Asayiş uygulaması: Aranan 92 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Narko-Asayiş uygulamasında aranan 92 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 690 personelin katılımıyla Şehit İbrahim Birol-18 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

İl genelinde toplam 69 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda; 18 bin 431 şahıs ve 6 bin 533 araç sorgulandı, 319 park, 74 bağ evi ve 47 umuma açık alan kontrol edildi. Kontrollerde; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilerek 45 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca; 92 aranan şahıs yakalandı, 11 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak ve 1 adet muşta, 2 adet hacizli/yakalamalı oto, 2 adet çalıntı oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

Kayseri
