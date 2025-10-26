Kayseri’de Narko-Asayiş uygulaması: Aranan 92 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 690 personelin katılımıyla Şehit İbrahim Birol-18 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

İl genelinde toplam 69 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda; 18 bin 431 şahıs ve 6 bin 533 araç sorgulandı, 319 park, 74 bağ evi ve 47 umuma açık alan kontrol edildi. Kontrollerde; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilerek 45 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca; 92 aranan şahıs yakalandı, 11 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak ve 1 adet muşta, 2 adet hacizli/yakalamalı oto, 2 adet çalıntı oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

