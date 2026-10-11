Kayseri’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.