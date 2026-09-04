HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri'de tekstil fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri'de tekstil fabrikasında yangın

Kayseri’deki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çetinkaya Mensucat adlı fabrikada yangın, depo kısmında meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Kayseri OSB ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangına yaklaşık 2 saatte müdahale etti. Soğutma çalışmaları da yapıldı.

Yangın tamamen söndürüldü. Polis ekipleri, fabrikada incelemeler yapıyor. Yangınla ilgili soruşturma sürmektedir.

Kayseri de tekstil fabrikasında yangın 1

Kayseri de tekstil fabrikasında yangın 2

Kayseri de tekstil fabrikasında yangın 3
Kaynak: İHA

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 dakikada 1 milyonluk soygun! Tedavi için biriktirmişti20 dakikada 1 milyonluk soygun! Tedavi için biriktirmişti
Okul öncesi dönemde 10 kritik sağlık kontrolü!Okul öncesi dönemde 10 kritik sağlık kontrolü!

Anahtar Kelimeler:
yangın Tekstil Kayseri İtfaiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı

Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.