Kayseri'de tekstil fabrikasında yangın

Kayseri’deki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çetinkaya Mensucat adlı fabrikada yangın, depo kısmında meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Kayseri OSB ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangına yaklaşık 2 saatte müdahale etti. Soğutma çalışmaları da yapıldı.

Yangın tamamen söndürüldü. Polis ekipleri, fabrikada incelemeler yapıyor. Yangınla ilgili soruşturma sürmektedir.



Kaynak: İHA