Kayseri’de tekstil fabrikasının deposunda yangın

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Çetinkaya Mensucat isimli tekstil fabrikasının depo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında herhangi bir yaralanma olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.