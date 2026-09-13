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Kayseri’de ticari taksi otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kayseri’de ticari taksi otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında İ.Ç. yönetimindeki ticari taksiyle İ.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak refüje çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü İ.Y.‘yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de ticari taksi otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı 1

Kayseri’de ticari taksi otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı 2

Kayseri’de ticari taksi otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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