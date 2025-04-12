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Kayyum atanan İmamoğlu İnşaat'tan ilk açıklama geldi: "Tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında 24 şirkete kayyum atanmıştı. Bu şirketler arasında olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Hasan İmamoğlu, "Çok üzgünüm, üzülmeye mecburum. Ben bu şirketi 1968'de kurdum. Devlet el koymaya karar vermiş. Tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim" dedi.

Kayyum atanan İmamoğlu İnşaat'tan ilk açıklama geldi: "Tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim"
Mustafa Fidan

İBB'ye yönelik soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 kişiye ait 24 şirkete doğrudan kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasından İmamoğlu İnşaat da bulunuyor. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'ndan kayyum atanmasına karşı ilk açıklama geldi. Hasan İmamoğlu'nun açıklamalarını Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü TV ekranlarında aktardı.

"HİÇBİR FAALİYETTE BULUNAMIYORUM"

Hasan İmamoğlu ilk açıklamasını gazeteci Saygı Öztürk'e yaptı. Hasan İmamoğlu'nun dedikleri şöyle oldu:

"Çok üzgünüm, üzülmeye mecburum. Bu şirketi 1968 yılında kurdum. O günden bu yana hayatımı bu şirketlere verdim. Devlet el koymaya karar vermiş. Zaten ayın 23’ünden beri kapalıyız. 7-8 kişi geldi. Söyleyecek çok şeyim var ama üzüntüden artık söyleyemiyorum. Vergilerim var, param var ama vergilerimi yatıramıyorum. Çünkü hiçbir faaliyette bulunamıyorum. Malım vardı günlerdir satışını yapamıyorum. 1968 yılında kurduğum şirkete gelenlere şöyle dedim: Burayı kurtarmaya geldiyseniz başım üstüne, yıkmaya geldiyseniz diyecek bir şeyim yok, tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim."

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Ekrem İmamoğlu kayyum imamoğlu
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